Санкції за будь-яку ціну: ЄС розглядає нові способи заблокувати фінанси РФ

Брюссель готується запровадити валютний контроль і торговельні мита щодо Росії в разі, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС, запроваджених проти Москви у відповідь на її війну проти України.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Єврокомісія повідомила столицям країн-членів, що значну частину санкцій — зокрема, заморожені російські державні активи на суму 200 мільярдів євро — можна буде перевести на іншу юридичну основу, щоб обійти можливе вето з боку Будапешта.

Ці приготування відбуваються на тлі зусиль ЄС зберегти економічний тиск на Москву та змусити Росію погодитися на перемир’я й прямі мирні переговори з Україною.

Однак Угорщина погрожує накласти вето на продовження економічних обмежень, чинність яких спливає наприкінці липня. Щоб подовжити санкції ще на пів року, потрібно погодження всіх 27 країн ЄС. До санкцій входять, зокрема, заборони на імпорт і обмеження цін у таких секторах, як енергетика.

Розглядаються альтернативні механізми, які дозволяють продовжити санкції без одностайності — лише більшістю голосів країн-членів. Серед варіантів — валютний контроль, який зупинить потік коштів до Росії, а також введення мит. Ці ідеї останніми тижнями обговорювалися в комісії, кажуть чиновники.

Раніше також обговорювалися національні заходи, наприклад, щоб країни на кшталт Бельгії, де заморожено більшість із тих 200 мільярдів євро, самостійно забороняли повернення російських активів.

"Усі ми зосереджені на плані А", — сказав один із чиновників. — "Але паралельно йде обговорення юридичних підстав для альтернатив".

За словами трьох дипломатів, на зустрічі послів усіх 27 країн ЄС у понеділок Будапешт не висловлював серйозних заперечень щодо нового пакета санкцій проти Росії. 17-й пакет, спрямований на компанії в Китаї та інших країнах, які допомагають Москві обходити санкції, мають погодити вже в середу, а офіційно він набуде чинності на початку наступного тижня.

У січні ЄС уже запровадив мита на російські та білоруські добрива — два чиновники зазначили, що це може слугувати прикладом для перетворення інших санкцій на торговельні заходи.

Єврокомісія також пообіцяла наступного місяця представити юридичні пропозиції, які дозволять заборонити нові контракти на постачання російського газу і контракти на спотовому ринку вже цього року, а до 2027 року — повністю припинити його імпорт. Комісія наполягає, що це не буде санкцією, однак відмовляється надавати державам-членам більше подробиць.

Також планується запровадження мит на збагачений уран — це частина плану зі зменшення залежності ЄС від російського палива.

Нагадаємо:

Після консультацій між американськими та європейськими посадовцями, США дали шанс можливим переговорам Росії та України у Туреччині, перш ніж оголосити нові санкції проти Москви.

До 17-го пакета санкцій проти Росії, зокрема, увійдуть російський "Росатом", експорт скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.