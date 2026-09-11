Німецькі екоактивісти намагаються зупинити будівництво, повʼязане з "Росатомом"

Німецька екологічна організація BUND Niedersachsen подала позов проти землі Нижня Саксонія, прагнучи скасувати розширення заводу з виробництва ядерного палива в Лінгені, оскільки вважає, що участь російського "Росатома" становить загрозу безпеці.

Про це повідомляє Reuters.

У цій справі оскаржується дозвіл федеральної землі дочірній компанії французької "Фраматома" на виробництво ядерних паливних стрижнів у місті Лінген на півночі Німеччини в рамках ліцензійної угоди з російською компанією, що підтримується державою.

Міністерство охорони навколишнього середовища Нижньої Саксонії, керуючись вказівками федерального міністерства охорони навколишнього середовища, надало дозвіл за певних умов, незважаючи на політичні занепокоєння щодо війни Росії в Україні.

BUND, співпрацюючи з антиядерноюорганізацією .ausgestrahlt, заявила, що дозвіл був виданий внаслідок процедурних помилок і становитиме загрозу безпеці через роль "Росатома".

У своїй скарзі, поданій до вищого адміністративного суду землі в Люнебурзі, вони стверджують, що екологічна експертиза ґрунтувалася на застарілих документах, а участь "Росатома" не була повністю розкрита в поданих матеріалах.

"Оскільки як виробництво в Лінгені, так і частина контролю якості здійснюються за допомогою обладнання, поставленого "Росатомом", виробництво та перевірка можуть піддаватися маніпуляціям", — заявив у своїй заяві голова німецького відділення BUND Олаф Бандт.

У Берліні заявили, що критично ставляться до цієї співпраці, але рішення відповідає чинному законодавству, а засобом вирішення цих проблем будуть більш суворі санкції ЄС.

Нагадаємо:

Результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт 6 вересня підтвердили історичну перемогу "АдН" з 43,8%, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.