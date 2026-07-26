Євросоюз дозволив продавати конфіскований вантаж російського "тіньового флоту"

Євросоюз затвердив механізм, що дозволяє країнам-членам конфіскувати та продавати російську нафту та зерно з суден так званого "тіньового флоту" Росії, ці кошти не підлягають передачі російським фізичним або юридичним особам.

Про це пише Guild Hall.

Європейський Союз в рамках 21-го пакета санкцій затвердив механізм, що дозволяє країнам-членам конфіскувати та продавати російську нафту та зерно з суден "тіньового флоту", які намагаються обійти обмеження. Відповідне постановлення Ради ЄС опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Як пояснив високопосадовець Єврокомісії, нове положення надає державам-членам право вилучати вантажі з затриманих у морі танкерів. Виручені від їх реалізації кошти не підлягають передачі російським фізичним або юридичним особам.

Новий механізм суттєво розширює повноваження європейських військових, які раніше могли лише зупиняти підозрілі судна для перевірки. Зараз до чорного списку ЄС внесено більше 670 танкерів під іноземними прапорами.

Окрім правил конфіскації, 21-й пакет санкцій заморожує ціновий ліміт на російську нафту на рівні $44 за барель терміном на рік і забороняє європейським компаніям надавати послуги, включаючи страхування, танкерам, які продають сировину вище цієї позначки.

"Європейські служби вже активізували перехоплення суден: у березні Бельгія затримала танкер з 330 тис. барелів нафти, у червні Франція зупинила судно з 600 тис. барелів з Мурманська, а 20 липня в Середземному морі був перевірений танкер MV South Star", – говориться у публікації.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас підкреслила, що ЄС підкріплює санкції жорсткими діями на морі, щоб перекрити джерела фінансування "російської військової машини".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що нафтопереробний завод у грузинському Кулеві потрапив до 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії – ЄС вводить проти грузинського заводу заборону на транзакції, вона набуде чинності через шість місяців.

Грецькій судноплавній компанії Dynagas буде дозволено продовжувати перевезення російського скрапленого природного газу в рамках компромісу з іншими столицями країн ЄС щодо введення нових санкцій проти Москви.