Профільний комітет Європарламенту схвалив нові мита на російську "аграрку"

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту (ЄП) схвалив підвищення мит на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари на 50%.

Про це повідомиляється на сайті Європарламенту.

"Євродепутати підтримують нові тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари. Це 50% тариф на решту 15% сільськогосподарської продукції, що не обкладається митом. Добрива також підлягають поступовому підвищенню тарифів", — говориться у повідомленні.

Нові тарифи торкнуться таких продуктів як цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

Щодо добрива, які імпортують з росії та білорусі, передбачено тариф у розмірі 6,5%. Плюс мито 40-45 євро за тонну протягом періоду 2025-2026 років. Таким чином мита зростуть до 430 євро за тонну до 2028 року.

"Мета в тому, щоб ще більше зменшити залежність ЄС від цих двох країн", — зазначено у повідомленні. Заходи мають призвести до подальшої диверсифікації виробництва добрив у ЄС, сектору, який наразі страждає від низьких цін на імпортні товари.

Пропозиція буде винесена на голосування на наступній пленарній сесії Європарламенту 22 травня.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейський союз скоригував критерії, за якими оцінюють можливість виключення російських олігархів із санкційних списків. Приводом для посилення стали спроби фігурантів обмежувальних списків оскаржити санкції в Суді Європейського союзу, заявляючи про їхню нібито неправомірність.

Також повідомлялося, що Брюссель готується запровадити валютний контроль і торговельні мита щодо Росії в разі, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС, запроваджених проти Москви у відповідь на її війну проти України.

Єврокомісія повідомила столицям країн-членів, що значну частину санкцій — зокрема, заморожені російські державні активи на суму 200 мільярдів євро — можна буде перевести на іншу юридичну основу, щоб обійти можливе вето з боку Будапешта.