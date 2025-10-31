Єврокомісія може подати позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини: яка причина

Єврокомісія може подати судовий позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які зберігають односторонні заборони на імпорт українських товарів, після набуття чинності оновленої торгової угоди ЄС з Україною.

Про це пише видання Politico.

"Європейська Комісія не виключає можливість судового позову проти трьох країн, які зберігають свої односторонні заборони на імпорт українських товарів. Польща, Угорщина та Словаччина відкрито ігнорують спроби відновити торговельні відносини після того, як набула чинності переглянута торговельна угода з Києвом", – говориться у публікації.

Заборони, що стосуються українського зерна та інших сільськогосподарських продуктів, порушують правила єдиного ринку ЄС, які у свою чергу забороняють національні торговельні бар'єри.

"Така непокора підкреслює, наскільки політично складною стала торговельна взаємодія ЄС з Україною, адже столиці фактично кидають виклик Брюсселю", – зазначає Politico.

"Ми не бачимо жодних підстав для збереження цих національних заходів", – заявив заступник речника комісії Олоф Ґілл через день після того, як набув чинності новий торговий договір Євросоюзу.

Ґілл зазначив, що виконавчий орган ЄС "посилить контакти" з цими країнами. На запитання, чи уомісія виключає запуск процедур щодо порушення, Ґілл відповів, що "усі варіанти на столі".

Нагадаємо:

Зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом набрали чинності 29 жовтня 2025 року.

Раніше депутатка Європарламенту Карін Карлсбро заявила, що причиною високих квот на торгівлю українською агропродукцією є "аграрне лобі" в ЄС.

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не виключає відновлення національної заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції у разі необхідності.

Тим часом транспортні компанії, порти та перевантажувальні термінали Польщі зазнають збитків через відсутність зерна з України.

Також нагадаємо, що перші автономні торговельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року терміном на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти і торгівельні обмеження для українських товарів. Тому їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року і 6 червня 2024 року.

Скасування торговельних преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році.