Польський ритейлер Pepco вийде на український ринок

Польський ритейлер Pepco - мережа магазинів одягу й побутових товарів - оголосив про вихід на український ринок.

Це підтвердив генедиректор групи Стефан Борхерт, пише Wiadomości Handlowe.

"Ми розпочинаємо обережну спробу виходу в окремі регіони України. Це ринок, на якому бренд Pepco уже має високу впізнаваність і який має значний потенціал для розвитку групи в найближчі роки", – зазначив Борхерт.

У Pepco поки не розкрили деталей щодо міст чи регіонів України, де планується відкриття магазинів, а також термінів старту роботи.

У квітні повідомлялося, що мережа шукає локації для відкриття магазинів в Україні.

Польська мережа магазинів одягу та товарів для дому Pepco заснована у 1999 році. Компанія має понад 4000 магазинів у 18 країнах.

