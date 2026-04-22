Україна отримає ще 600 мільйонів євро на відновлення

Європейська комісія та Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 млн євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Комісія розширює гарантії Європейського Союзу для групи ЄІБ. Це дасть змогу надати понад 450 млн євро фінансування на відновлення України. Крім того, пакет передбачає близько 150 млн євро грантів ЄС і технічної допомоги.

Фінансування ЄІБ за підтримки гарантій ЄС буде спрямоване на ключові сфери економіки України дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла й громадської інфраструктури тощо.

Гарантії Європейського Союзу доповнюють 2 млрд євро гарантій, наданих Групі ЄІБ у 2025 році в межах інструменту "Ukraine Investment Framework". Це частина програми Європейського Союзу "Ukraine Facility" обсягом 50 млрд євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну.

Україна відновлює 245 пошкоджених Росією об'єктів критичної інфраструктури і почала роботи, незважаючи на нестачу фінансів: європейський пакет підтримки на 90 мільярдів євро досі заблокований, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що спільний зі Світовим банком проєкт Repower з відновлення пошкодженого теплопостачання у містах України буде розширено.

Керівна рада Ukraine Investment Framework схвалила для України 1,5 мільярда євро, за які Україна модернізує траси, побудує пункти пропуску на західному кордоні, відновить частину зруйнованого житла.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз схвалив пакет із восьми інвестиційних програм, спрямованих на подолання найбільш нагальних економічних і соціальних викликів України. Очікується, що ці програми, загальним обсягом 1,5 млрд євро, забезпечать залучення до 3,4 млрд євро нових інвестицій в перспективі наступних трьох років.