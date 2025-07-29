Польські логістичні компанії жаліються на відсутність українського зерна

Транспортні компанії, порти та перевантажувальні термінали Польщі зазнають збитків через відсутність зерна з України.

Про це з посиланням на польське видання Rynek infrastruktury пише "Укрінформ".

Так, у компанії CSL зауважили, що впродовж багатьох місяців на польських кордонах відчутна нестача імпортних товарів, зокрема, перевалки зерна з України. Це призвело до величезних витрат та загрози звільнень.

"Ми розуміємо, що надходження української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок є поганим і ніколи не має траплятися. Однак ми повинні розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, прибуток для польських портів та перевантажувальних терміналів, і дозвіл на введення товарів в обіг", – зазначила генеральний директор групи CSL Лаура Головач.

"Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болісним для нашої економіки", – заявила вона.

"Імпорт, особливо зерна з України, був призупинений понад рік. Польські термінали ймовірно всі порожні та несуть дуже високі експлуатаційні витрати", – сказала Головач.

"Деякі країни, такі як Румунія, Німеччина та Туреччина, мають у своїх портах велику кількість зерна з України. Ці країни здатні обробляти перевезення сировини, одночасно запобігаючи її розподілу на своїх внутрішніх ринках. На жаль, у Польщі цією ситуацією нехтують. У результаті транспортні компанії, порти та перевантажувальні термінали зазнають збитків", – цитує її інформагентство.

Нагадаємо:

У 2024 році польська сторона обмежувала в'їзд та виїзд українських вантажівок.

Віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не виключає відновлення національної заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції у разі необхідності.

Раніше повідомлялося, що Польща виступила проти продовження угоди про перевезення вантажів автомобільним транспортом між Україною та ЄС.

Європейський парламент проголосував за продовження угоди про перевезення вантажів автомобільним транспортом між Європейським Союзом та Україною до кінця 2025 року. Однак польські депутати Європарламент голосували проти.

Раніше повідомлялося, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що збільшення інвестицій у залізничний термінал "Славкув" дозволять не лише побудувати найбільший в Європі логістичний хаб, але й відкриють для Польщі заробити великі гроші на відбудові України.

У 2022 році повідомлялося, що Польща намагається вирішити логістичні проблеми, що дасть можливість швидше перевезти з України до морських портів країни збіжжя, призначене для країн Африки та Азії.

Тоді обговорювалися можливості створення зернового терміналу складською площею близько 100 тис тон - це дало б змогу експортувати у великих масштабах як українське, так і польське зерно.

Згодом повідомлялося, що Польща працює над створенням на кордоні з Україною "сухого порту" з метою збільшення пропускної можливості для експорту української аграрної продукції, заявив міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.