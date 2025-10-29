Відсьогодні діє оновлена торгова угода Україна-ЄС

З 29 жовтня 2025 року набрали чинності зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом, які відкривають новий етап в економічному співробітництві між країнами.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Рішення №3/2025, ухвалене в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передбачає скасування або значне зменшення ставок ввізного мита та збільшення обсягів тарифних квот для українських товарів при експорті їх до ЄС.

"Це створює нові можливості для українських експортерів. Менші ставки ввізного мита та збільшені обсяги квот стимулюватимуть експорт і допомагатимуть українській продукції виходити на нові ринки", – говориться у повідомленні.

"Для України це вагомий сигнал про поглиблення інтеграції до ЄС, який підвищує інвестиційну привабливість та зміцнює конкурентоспроможність українських виробників", – зазначає Державна митна служба України.

Нагадаємо:

Раніше депутатка Європарламенту Карін Карлсбро заявила, що причиною високих квот на торгівлю українською агропродукцією є "аграрне лобі" в ЄС.

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Перші автономні торговельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року терміном на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти і торгівельні обмеження для українських товарів. Тому їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року і 6 червня 2024 року.

Скасування торговельних преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році.

Рада ЄС 13 жовтня має ухвалити рішення про зміну митних квот для окремих агропозицій з України.

Раніше повідомлялося, що скасування Євросоюзом тимчасових заходів, які раніше забезпечували переважно безмитний доступ українського експорту на ринок ЄС, ведуть до різкого падіння експорту України, а нові тарифні квоти частково компенсують втрат не повністю.