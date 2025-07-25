Україна втратить 700 мільйонів доларів через скасування торговельних пільг ЄС

Скасування торгових преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році.

Про це повідомляє заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає Liga.net.

Національний банк України оцінив втрати від припинення торгових преференцій з ЄС у 2025 році на рівні близько 700 мільйонів доларів.

"У квітні ми цей фактор розглядали як ризик, але враховуючи те, що сьогодні довгострокового рішення не було знайдено, певні втрати для нас, на жаль, будуть. Їх оцінюємо для цього року приблизно в 700 млн", – сказав він.

Ніколайчук зазначив, що попри скасування пільг, значна частина українського експорту залишиться на ринку ЄС, а деякі поставки можуть бути переорієнтовані на інші ринки.

Збитки від втрати торгових переваг, за словами НБУ, стали одним із чинників, які вплинули на перегляд макроекономічного прогнозу. Прогноз зростання ВВП на 2025 рік знижено до 2,1%.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив зміни до постанови щодо обсягів цьогорічних квот на експорт до Європейського Союзу цукру та м’яса птиці.

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Перші автономні торгівельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року та 6 червня 2024.

Україна втратить в червні-грудні 2025 року близько 800 млн дол. США після відновлення 6 червня квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу.