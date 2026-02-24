Фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 мільйонів євро на енергетику України
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про новий пакет підтримки енергетики України розміром 100 мільйонів євро.
Про це вона сказала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Фон дер Ляєн підкреслила, що Єврокомісія є найбільшим донором енергетичної підтримки та від початку повномасштабної війни надала понад 11 тис. генераторів.
"Ми будемо рухатись далі. І саме тому ми маємо новий пакет 100 млн євро на нагальну підтримку, для того, щоб забезпечити те, що потрібно", – повідомила вона.
Також, як поінформувала фон дер Ляєн, Єврокомісія вже розробила план на зиму 2026-2027 року, який міститиме пакет на 920 млн євро на стабілізацію енергетичної системи в Україні.
"Він забезпечить стабільне надходження електроенергії по всій країні. Потім сприятиме децентралізації вироблення відновлюючої енергії. Звичайно, він включатиме ремонт та модернізацію електромережі, а також ТЕЦ", – повідомила вона.
Нагадаємо:
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу лідерів ЄС у Києві засудила російські удари по Бродах, що призвели до пошкодження нафтопроводу "Дружба", та водночас закликала прискорити його відновлення.