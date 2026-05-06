Польська Orlen обігнала "Газпром" за капіталізацією

Польська Група Orlen 5 травня встановила черговий історичний рекорд капіталізації на Варшавській фондовій біржі — понад 160 млрд злотих (близько $45 млрд).

Про це пише профільне видання ExPro.

Це дозволило польському концерну обійти австралійську Woodside Energy і зайняти 44 місце у світовому рейтингу нафтогазових компаній.

Курс акцій Orlen вперше в історії перевищив позначку 140 злотих (+2,51% за день).

У березні 2026 року польський концерн вперше обійшов російську компанію "Газпром" за ринковою вартістю - тоді капіталізація Orlen перевищила $40 млрд, тоді як "Газпром" впав нижче $39 млрд.

Наразі відставання "Газпрому" від Orlen ще більше збільшилося - російська компанія, що ще кілька років тому коштувала близько $200 млрд, залишилася далеко позаду на 47 місці рейтингу з капіталізацією близько $37,25 млрд.

Зростання вартості концерну обумовлене рекордними нафтопереробними маржами (близько $32/барель) на тлі Ормузької кризи, інтеграцією з Lotos і PGNiG, а також розвитком видобувного сегмента.

Безпосередньо перед Orlen у рейтингу — російський "Новатек" (близько $45,3 млрд) і російський "Лукойл" (близько $47,86 млрд).

Постачання російського "Газпрому" до Європи за підсумками 2025 року скоротилося на 44%, до 18 млрд кубометрів.