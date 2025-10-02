Високі квоти для експорту України диктує аграрне лобі в ЄС – депутатка Європарламенту

Депутатка Європарламенту Карін Карлсбро заявила, що причиною високих квот на торгівлю українською агропродукцією є "аграрне лобі" в ЄС.

Про це вона повідомила під час щорічного експортного форуму "Український експорт: крізь терни до ЄС" від ЕП та ЄП.

Карлсбро заявила, що різниця між торгівлею сталлю та агропродукцією полягає у тому, що в органах ЄС працює сильне аграрне лобі, яке впливає на рішення щодо торгівлі аграркою з Україною.

"Ми розібрались зі сталлю, але моя амбіція була вищою, досягти більшої лібералізації з Україною, але фермерське лобі у Брюсселі диктують торгові умови. Важливо повернутись до того, як важливо поширювати інформацію про торгівлю України і ЄС, дивитись що правда, що ні, дивитись статистику", – зазначила Карлсбро.

Вона додала, що Україна і ЄС отримують вигоду від вільної торгівлі і європейські фермери отримують багато.

"Коли ми говоримо про аграрку, ми маємо велике фермерське лоббі у ЄС, яке диктує умови… Ми повинні мати більше сміливих політиків, які говорять правду", – додала вона.

Нагадаємо:

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Перші автономні торговельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року терміном на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти і торгівельні обмеження для українських товарів. Тому їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року і 6 червня 2024 року.

Скасування торговельних преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році.

Рада ЄС 13 жовтня має ухвалити рішення про зміну митних квот для окремих агропозицій з України.