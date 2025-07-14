Польща може повернутися до обмеження на український агроімпорт

Польща не виключає відновлення національної заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції у разі необхідності.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Latifundist.com.

"Якщо буде потрібно, ми не вагаючись знову запровадимо національні обмеження, як уже робили це раніше", – запевнив він, коментуючи нову торговельну угоду між Україною та Європейським Союзом.

"Наразі діють європейські обмеження, які навіть вигідніші, бо не дестабілізують увесь ринок. Блокада в Польщі не означає, що зерно не потрапить, наприклад, до Словаччини чи Румунії — хоча Румунія та Болгарія в цьому питанні на нашому боці. Але проблема стосується всього європейського ринку: неконтрольований імпорт зерна б’є по фермерах, бо унеможливлює їм продаж врожаю також на інших ринках ЄС", — сказав він.

"Я вважаю, що спосіб, у який були завершені ці переговори, не був належним. Комісія повинна була спочатку представити проект угоди державам-членам, включаючи консультації з фермерською спільнотою, і лише після їхнього схвалення можна було б завершити переговори. Але цього не сталося", – цитує міністра польське видання Farmer.pl.

За словами Косіняка-Камиша, мета Польщі — не лише національна блокада, але "ми будемо її вимагати й підтримувати, якщо виникне така потреба".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Польща виступила проти продовження угоди про перевезення вантажів автомобільним транспортом між Україною та ЄС.

Європейський парламент проголосував за продовження угоди про перевезення вантажів автомобільним транспортом між Європейським Союзом та Україною до кінця 2025 року. Однак польські депутати Європарламент голосували проти.

Вони стверджують, що збереження лібералізованих транспортних правил ще більше підірве конкурентоспроможність польських транспортних компаній.

Раніше повідомлялося, що 17 червня Європарламент підтримав подовження до кінця цього року дії угоди між Україною та ЄС про перевезення вантажів автомобільним транспортом, яка була ухвалена у червні 2022 року.

Також раніше повідомлялося, шр польські виробники цементу закликали Єврокомісію ввести квоти на імпорт з України, обмеживши його обсяг до 360 тис тонн на рік. Це майже вдвічі менше за показник 2024 року, коли до Польщі надійшло понад 650 тис тонн українського цементу.