ЄС затвердив пакет інвестицій на 1,5 мільярда євро для України

Європейський Союз схвалив пакет із восьми інвестиційних програм, спрямованих на подолання найбільш нагальних економічних і соціальних викликів України.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

На засіданні Керівної Ради Ukraine Investment Framework (UIF), інвестиційної складової Ukraine Facility, було схвалено новий пакет із восьми інвестиційних програм, спрямованих на подолання найбільш нагальних економічних і соціальних викликів України.

"Очікується, що ці програми, загальним обсягом 1,5 млрд євро, забезпечать залучення до 3,4 млрд євро нових інвестицій в перспективі наступних трьох років", – зазначено у повідомленні.

"Ці кошти будуть спрямовані на ключові галузі економіки, зокрема енергетику, освіту, інфраструктуру, сільське господарство та розвиток малого бізнесу", – повідомляє міністерство.

Також передбачається фінансування будівництва укриттів у закладах освіти.

Вперше в межах UIF фінансування буде спрямовано на підтримку технологій подвійного призначення та стратегічних галузей.

Це відповідає зобов'язанню Європейської Комісії, оголошеному під час EU-Ukraine Investment Conference у листопаді минулого року.

Шосте засідання керівної ради Ukraine Investment Framework, яке відбулося під головуванням Європейської Комісії, об'єднало держави-члени ЄС, представників Європейського парламенту, уряду та Верховної Ради України, уряду Норвегії, а також ключові європейські та міжнародні фінансові інституції.

Реалізацію нових програм UIF забезпечуватимуть фінансові інституції. Зокрема банки, що вже співпрацюють із Європейською Комісією в Україні (ЄБРР, МБРР, KfW, IFC), а також нові партнери (Finnvera, Bpifrance, CDP).

На сьогодні в межах UIF уже розподілено 8,4 млрд євро, що становить 90% його загального обсягу фінансування. Очікується, що ці кошти дозволять мобілізувати до 25,2 млрд євро інвестицій в Україну.

Ukraine Investment Framework (UIF) є інвестиційною складовою програми Ukraine Facility — інструменту загальним обсягом 50 млрд євро.

З них €9,5 млрд спрямовано саме на UIF у вигляді гарантій (€7,8 млрд) та змішаного фінансування (€1,7 млрд). Ціль платформи – мобілізувати інвестиції на модернізацію економіки, відбудову та сталий розвиток України відповідно до Плану України та політик ЄС.

Нагадаємо:

Угорщина заблокувала узгоджений кредит ЄC для Україна на 90 млрд євро, спрямований на стабілізацію фінансів країни, що постраждала від війни, лише за кілька днів до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що попри вето Угорщини, ЄС не повертатиметься до альтернативного варіанту підтримки Києва, який передбачає використання заморожених російських активів.

Іспанський офіс з питань відбудови України виділяє додаткові 200 мільйонів євро на модернізацію українських енергетичних та інфраструктурних систем.

Франція запускає новий фонд на 71 млн євро для французьких компаній, зацікавлених працювати в Україні.