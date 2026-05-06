Нові обмеження ЄС вдарили по шасі російських літаків

Європейський союз включив каучук і вироби з вулканізованої гуми в 20-й пакет санкцій, щоб обмежити виробництво шин для російської військової авіації.

Про це з посиланням на militarnyi пише GuildHall.

Нові заходи охоплюють як сировину, так і готову продукцію, яка має критичне значення для будівництва бойових літаків.

Включення цих позицій стало результатом аналітичної роботи української сторони, яка вказала на прогалини в попередніх обмеженнях і довела партнерам, що постачання каучуку безпосередньо впливають на бойову здатність літаків, говориться у публікації.

Росія зберігає глибоку залежність від імпорту натурального каучуку, який є незамінним компонентом для авіаційних шин з високим навантаженням.

Довгий час цей сектор частково залишався поза санкційним режимом, що дозволяло підтримувати роботу військово-промислового комплексу, пише видання.

Протягом 2024 року Російська Федерація продовжувала закуповувати каучук у країнах ЄС на суму понад 5,8 мільйона доларів, причому більше половини цього обсягу припадало саме на натуральну сировину.

Серед отримувачів європейської продукції були зафіксовані компанії Ikon Tyres (колишній підрозділ фінської Nokian Tyres, яке перейшов під контроль ПАТ "Татнефть" у березні 2023 року) та Logistics Park Yanino.

Також імпорт здійснював виробник шин "Кордиант", який має прямі зв'язки з російським оборонним сектором і постачає продукцію в інтересах Міністерства оборони РФ.

Окремою проблемою став синтетичний каучук, який формально вже підпадав під санкції ЄС, однак у 2024 році продовжував потрапляти до Росії через треті країни, що виявило системні недоліки в діючому механізмі обмежень.

Ці факти вказали на необхідність суттєвого посилення нагляду за експортом, говориться у публікації.

Російська промисловість намагалася зменшити вразливість, плануючи замінити до 80% натурального каучуку синтетичними аналогами, однак фахівці галузі визнають неможливість повної відмови від імпорту через унікальні фізичні властивості натурального матеріалу, пише видання.

Раніше Рада економічної безпеки України виявила критичну залежність російської авіації, зокрема Су-34 та Су-35С, від шин з Китаю. Росія отримала з Китаю авіаційні шини та матеріали для їх виробництва вартістю понад 60 млн дол. у 2024 році, які є критичними для бомбардувальників Су-34 та Су-35С (носіїв бомб та ракет).

Рада економічної безпеки України повідомляла, що Росія отримала авіаційні шини Michelin вартістю понад сім мільйонів доларів попри санкції ЄС.

Також повідомлялося, що органи безпеки Латвії вивчають ймовірність експорту природного каучуку до Росії через латвійську територію. Країна також наполягатиме на включенні цієї сировини до 20-го санкційного пакета.