Угорщина заблокувала кредит на 90 мільярдів євро для України – FT

Угорщина заблокувала узгоджений кредит ЄC для Україна на 90 млрд євро, спрямований на стабілізацію фінансів країни, що постраждала від війни, лише за кілька днів до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За словами чотирьох людей, обізнаних із ситуацією, у п'ятницю угорський посол при ЄС висловив заперечення проти того, щоб блок позичав цю суму для України шляхом випуску боргових зобов'язань, гарантованих бюджетом ЄС. Рішення потребує одностайності всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

Кредит було узгоджено в грудні лідерами ЄС як рятівне коло для Києва, адже в квітні насувається дефіцит бюджету. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися підтримати Україну лише за умови, що не нестимуть відповідальності за витрати на відсотки чи погашення кредиту — його мали б забезпечувати інші 24 країни ЄС.

Однак для того, щоб Європейська комісія могла використати так званий резерв бюджету ЄС для запозичень і подальшого кредитування України, усе одно потрібне одностайне рішення.

Програма МВФ на 8 млрд євро, яка наразі перебуває на етапі переговорів, також прив'язана до отримання Києвом кредиту ЄС і може опинитися під загрозою через угорське вето. У вівторок виповнюється четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крок Угорщини щодо блокування кредиту відбувається на тлі підготовки країни до виборів у квітні, які можуть позбавити посади прем'єр-міністра Віктор Орбан — давнього опонента Брюсселя та союзника президента Росії Володимир Путін. Опитування свідчать, що опозиційна партія Тиса на чолі з Петер Мадяр випереджає Фідес Орбана приблизно на 10 пунктів.

Нагадаємо:

Європейська комісія запропонувала безпрецедентне використання заморожених російських активів або міжнародних позик на військові та базові потреби України в умовах війни з Росією

Лідери семи країн-членів ЄС написали листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Європейської ради Антоніу Кошти, в якому закликають використати заморожені російські активи для надання Україні так званої "репараційної позики".

В Євросоюзі почали розглядати жорсткіший підхід щодо Бельгії, яка протистоїть ідеї виплати Україні "репараційної позики" із заморожених російських активів; зокрема європейські посадовці не виключають ігнорування бельгійського уряду на чолі з Бартом Де Вевером.

Центральний банк Росії заявив, що плани Європейського Союзу використати його активи є незаконними, і що він залишає за собою право застосовувати всі доступні засоби для захисту своїх інтересів.

Єврокомісія пропонує розділити "репараційний кредиту" на два напрями підтримки України: виробництво та закупівля зброї та бюджетна підтримка. Бюджетна підтримка становитиме 90 млрд євро і буде надаватись протягом двох років.