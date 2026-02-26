Голова МЗС Німеччини заявив, що ЄС більше не розлядатиме передачу заморожених активів РФ Україні

Українська правда

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що попри вето Угорщини, ЄС не повертатиметься до альтернативного варіанту підтримки Києва, який передбачає використання заморожених російських активів.

Джерело: заява Вадефуля під час спільної пресконференції з головою МЗС Бельгії Максимом Прево, пише DW

Пряма мова: "Це питання нарешті вирішено".

Деталі: Вадефуль згадав, що Європейський Союз зміг знайти "дуже хороший резервний інструмент" – кредит у 90 мільярдів євро.

Також він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує цю ініціативу.

Що передувало: