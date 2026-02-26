Українська правда
Голова МЗС Німеччини заявив, що ЄС більше не розлядатиме передачу заморожених активів РФ Україні

Володимир Тунік-Фриз — 26 лютого, 09:00
Голова МЗС Німеччини заявив, що ЄС більше не розлядатиме передачу заморожених активів РФ Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що попри вето Угорщини, ЄС не повертатиметься до альтернативного варіанту підтримки Києва, який передбачає використання заморожених російських активів.

Джерело: заява Вадефуля під час спільної пресконференції з головою МЗС Бельгії Максимом Прево, пише DW

Пряма мова: "Це питання нарешті вирішено".

Деталі: Вадефуль згадав, що Європейський Союз зміг знайти "дуже хороший резервний інструмент" – кредит у 90 мільярдів євро.

Також він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує цю ініціативу.

Що передувало:

