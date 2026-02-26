Голова МЗС Німеччини заявив, що ЄС більше не розлядатиме передачу заморожених активів РФ Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що попри вето Угорщини, ЄС не повертатиметься до альтернативного варіанту підтримки Києва, який передбачає використання заморожених російських активів.
Джерело: заява Вадефуля під час спільної пресконференції з головою МЗС Бельгії Максимом Прево, пише DW
Пряма мова: "Це питання нарешті вирішено".
Деталі: Вадефуль згадав, що Європейський Союз зміг знайти "дуже хороший резервний інструмент" – кредит у 90 мільярдів євро.
Також він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує цю ініціативу.
Що передувало:
- Як відомо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".
- Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні і заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.