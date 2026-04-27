ЄІБ схвалив фінансування чистої енергетики Європи

Група Європейського інвестиційного банку затвердила новий пакет фінансування на €10 млрд, з яких майже €2 млрд буде спрямовано на проєкти у сфері чистої енергетики, енергоефективності та модернізації мереж.

Про це пише ExPro.

Зокрема, рада директорів ЄІБ погодила фінансування для розвитку офшорної вітроенергетики в Німеччині, сонячної генерації в Італії, а також для прискорення використання відновлюваної енергії бізнесом в Австрії.

Окремо кошти підуть на підвищення енергоефективності систем опалення в Латвії та модернізацію електромереж у Нідерландах, що дозволить інтегрувати більше ВДЕ та розширити зарядну інфраструктуру для електромобілів.

Президентка ЄІБ Надія Кальвіньйо заявила, що останні геополітичні події показали необхідність для Європи зменшувати залежність від викопного палива та посилювати стратегічну автономію.

Нові рішення узгоджуються зі стратегією Єврокомісії Clean Energy Investment Strategy, представленою у березні 2026 року, а також з новим планом AccelerateEU, який має прискорити енергетичний перехід ЄС.

Окрім енергетики, ще близько €8 млрд нового фінансування буде спрямовано на проєкти міського розвитку, транспортної інфраструктури та підвищення конкурентоспроможності бізнесу в країнах ЄС.

Нагадаємо:

У 2025 році відновлювані джерела енергії вперше стали найбільшим джерелом електроенергії у світі, випередивши вугілля. Частка зростання світового попиту на електроенергію, що покривається за рахунок сонячної енергії у 2025 році склала 75%.