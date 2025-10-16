ЄБРР хоче розширити обсяги операцій в Україні до 3 мільярдів євро на рік

Європейський банк реконструкції та розвитку має наміри розширити обсяги операцій в Україні до 2,5-3 млрд євро на рік. Загальний обсяг фінансування, спрямованого Україні банков за весь період співпраці, становить 22,6 млрд євро.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Результати співпраці у 2025 році та пріоритети фінансування на 2026 рік українська делегація обговорила з ЄБРР у Вашингтоні.

Як повідомляється, міністр фінансів України Сергій Марченко у складі делегації прем'єр-міністра України Юлії Свириденко зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

Зустріч відбулася на полях Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

"Банк визначив безперервну підтримку України пріоритетом на найближчі п'ять років та має наміри розширити обсяги операцій в Україні до 2,5-3 млрд євро на рік", – повідомляє Мінфін.

"ЄБРР відіграє ключову роль у процесі відновлення та реконструкції країни. Завдяки тісній співпраці Банку з Урядом вдалося забезпечити стабільну роботу низки критично важливих інфраструктурних підприємств", – зазначив Марченко.

"Особливе значення мають проекти в енергетичній сфері, адже вже майже чотири роки росія цілеспрямовано знищує енергетичну систему України. Україна розраховує на подальшу підтримку ЄБРР для безперебійного проходження чергового опалювального сезону", – наголосив він.

Також ЄБРР активно фінансує ініціативи для підтримки ліквідності та стійкості державного сектору, розвиток мікро-, малих та середніх підприємств і здійснює капітальні інвестиції у приватний сектор.

"Станом на жовтень 2025 року загальний обсяг фінансування, спрямованого Україні ЄБРР за весь період співпраці, становить 22,6 млрд євро у межах 658 проектів", – говориться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення росії Банк мобілізував понад 8 млрд євро для реалізації критично важливих проектів.

Наразі діючий портфель з ЄБРР у державному секторі складається з 15 проектів на загальну суму 3 млрд євро.

У сфері енергетики реалізується 9 проектів загальним обсягом майже 1,7 млрд євро, у транспортному секторі - 6 проектів на загальну суму 1,3 млрд євро.

Українська сторона вже залучила майже 1,7 млрд євро або 56,5% від загальної суми позик за цими проектами.

У 2022-2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення проходження опалювальних сезонів 2022-2026 років.

З лютого 2022 року Банк виділив близько 600 млн євро на підтримку ліквідності та стабільної роботи НЕК "Укренерго", що зміцнило енергетичну безпеку України та стабільність системи передачі електроенергії.

"За результатами зустрічі сторони визначили пріоритетні сфери подальших інвестицій: посилення енергетичної безпеки, відновлення пошкодженої рф інфраструктури та підтримка державного і приватного секторів", – повідомляє Мінфін.

Також міністр фінансів та Президентка ЄБРР обговорили перспективу продовження залучення кредитування без державних гарантій, за підтримки гарантійних механізмів Європейського Союзу.

"Це дозволить розширити партнерство та реалізувати ще більшу кількість проектів, необхідних для реконструкції та відбудови країни", – говориться у повідомленні.

Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо підтвердила, що Банк і надалі надаватиме Україні необхідну підтримку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати Україні фінансування для закупівель газу.

Вночі 5 жовтня Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутками нашого газу". І "все це захистити буде складно". Проте, Україна буде готова до всіх викликів з енергетикою, запевнив він.

Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку.

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.