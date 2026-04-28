"Укрзалізниця" отримає 54 мільйони євро гранту: на що підуть кошти

Українська сторона під час зустрічі з Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та за участі посла Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової підписали Меморандум про залучення грантового фінансування для "Укрзалізниці".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, йдеться про 54 млн євро у межах спільного проєкту з ЄС та ЄБРР. Це результат домовленостей, досягнутих завдяки зусиллям Президента України Володимира Зеленського на Конференції з відновлення України в Римі минулого року.

Кулеба підкреслив, що фінансування спрямоване на три напрямки.

Перше – 10 млн євро на безбар'єрність: модернізацію вокзалів, нові ліфти, ескалатори, доступні платформи і зрозумілу навігацію. Почнеться з ключових станцій – Києва та Львова.

Друге – 41 млн євро на розвиток власної генерації: закупівлю газопоршневих установок потужністю 75 МВт. Це дає можливість "Укрзалізниці" працювати навіть під час атак на енергосистему, забезпечувати стабільні перевезення і зменшувати навантаження на енергомережу.

Міністр підкреслив, що це частина більшого проєкту з ЄБРР загальним обсягом до 245 млн євро, який передбачає розвиток розподіленої генерації для УЗ.

Третє – 3 млн євро на створення УЗ Академії. Йдеться про сучасну систему підготовки кадрів, нові управлінські підходи та окремі програми для ветеранів.

Нагадаємо:

Уряд виділив 9,2 млрд грн на захист 245 об'єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах в межах підготовки до наступної зими.

Також 528 млн отримає АТ "Укрзалізниця" для посилення захисту власних обʼєктів.