"Укрзалізниця" отримає 54 мільйони євро гранту: на що підуть кошти
Українська сторона під час зустрічі з Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та за участі посла Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової підписали Меморандум про залучення грантового фінансування для "Укрзалізниці".
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, йдеться про 54 млн євро у межах спільного проєкту з ЄС та ЄБРР. Це результат домовленостей, досягнутих завдяки зусиллям Президента України Володимира Зеленського на Конференції з відновлення України в Римі минулого року.
Кулеба підкреслив, що фінансування спрямоване на три напрямки.
Перше – 10 млн євро на безбар'єрність: модернізацію вокзалів, нові ліфти, ескалатори, доступні платформи і зрозумілу навігацію. Почнеться з ключових станцій – Києва та Львова.
Друге – 41 млн євро на розвиток власної генерації: закупівлю газопоршневих установок потужністю 75 МВт. Це дає можливість "Укрзалізниці" працювати навіть під час атак на енергосистему, забезпечувати стабільні перевезення і зменшувати навантаження на енергомережу.
Міністр підкреслив, що це частина більшого проєкту з ЄБРР загальним обсягом до 245 млн євро, який передбачає розвиток розподіленої генерації для УЗ.
Третє – 3 млн євро на створення УЗ Академії. Йдеться про сучасну систему підготовки кадрів, нові управлінські підходи та окремі програми для ветеранів.
