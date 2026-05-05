Інвестиції українців у ОВДП досягли історичного максимуму

Вкладення населення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у квітні 2026 року зросли на 61,3% порівняно з квітнем 2025 року, бізнесу – на 28,5%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Наразі громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 137,2 млрд грн — це історичний максимум, тоді як бізнес утримує понад 221,7 млрд грн.

У квітні Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП, за результатами яких до держбюджету було залучено 17,3 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 15,67% річних у гривні, 3,23% — у доларах США та 3,13% — у євро.

Також у квітні Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит з боку учасників ринку сягнув 5,7 млрд грн.

Інвесторам запропонували обміняти облігації з терміном погашення 20 травня 2026 року на нові — з погашенням 13 червня 2029 року (термін обігу — майже 3 роки).

У результаті цієї операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що сприяло зменшенню боргового навантаження на бюджет цьогоріч.

Нагадаємо:

Станом на 1 травня 2026 року в обігу перебувають держоблігації на понад 2 трлн грн.

Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки — 47,09%, далі — Нацбанк — 32,94%. Частки інших інвесторів розподіляються так: юридичні особи — 11,07%, фізичні особи — 6,85%, страхові компанії — 1,23%, нерезиденти — 0,79%, територіальні громади — 0,02%.