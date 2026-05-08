Постраждалому від війни бізнесу частково спишуть борги

Європейський банк реконструкції та розвитку разом із ПриватБанком та Райффайзен Банком Україна запускає пілотний проєкт часткового звільнення від боргу для постраждалого від війни бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР.

Загальний обсяг фінансування для банків становить 8 млн євро. Поки передбачено 6,8 млн євро для ПриватБанку та 1,2 млн євро для Райффайзен Банку Україна.

Механізм ESE дозволяє банкам-партнерам ЄБРР частково списувати борг позичальникам, якщо профінансовані за кредитні кошти активи були безпосередньо пошкоджені внаслідок війни.

За стандартною практикою позичальники зобов'язані повністю погашати кредити навіть у випадку втрати заставного майна. Відсутність належного страхування воєнних ризиків ускладнювала залучення інвестицій, говориться у повідомленні.

Новий механізм передбачає часткове списання кредитів для позичальників, чиї активи зазнали підтверджених прямих збитків та компенсацію банкам втрат за рахунок грантового фінансування ЄБРР.

Крім того механізм передбачає можливість для бізнесу спрямовувати ресурси на відновлення та інвестиції замість обслуговування знищених активів.

Інструмент застосовується виключно до кредитів на основні засоби й не покриває обіговий капітал. Для контролю ризиків встановлено мінімальні пороги збитків та обмеження максимальних компенсацій по кожному проєкту.

У подальшому програму планують розширювати за участі міжнародних донорів

