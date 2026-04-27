ЄБРР може запровадити з банком "Львів" розподіл ризиків

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає запровадження з банком "Львів" інструменту розподілу ризиків без фондування для часткового покриття кредитного ризику за новими субкредитами загальним обсягом до 50 млн євро в еквіваленті.

Про це зазначається в матеріалах банку, передає "Інтерфакс-Україна".

Інструмент включатиме два субліміти у межах покритого портфеля: 37,5 млн євро у межах програми "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування" (RLG) та 12,5 млн євро у межах кредитної лінії EU4Business-EBRD зі стимулами.

У межах програми RLG субкредити будуть спрямовуватись на розширення фінансування потреб в обіговому капіталі та інвестиціях українського приватного бізнесу у ключових секторах економіки.

Кредитна лінія EU4Business-EBRD зі стимулами передбачає підтримку довгострокових капітальних інвестицій мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) у модернізацію технологій та обладнання до стандартів Європейського Союзу (ЄС), зокрема, у сталі та "зелені" технології.

Інструмент планується використати для підтримки кредитування українських приватних компаній у сільському господарстві та інших критично важливих галузях, зокрема, харчопереробці, роздрібній торгівлі та логістиці, з кінцевою метою збереження джерел доходу в Україні.

В ЄБРР також зазначили, що механізм передбачає фінансування бізнесів, які постраждали від війни, а також підтримку фінансової інклюзії ММСП та ветеранів.

За даними Нацбанку, на 1 березня цього року за загальними активами банк "Львів" посідав 24 місце (18,25 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України.