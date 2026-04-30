Митниця зможе розслідувати злочини: з’явилися деталі нового Митного кодексу

Міністерство фінансів готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка передбачає надання митним органам правоохоронних повноважень.

Про це повідомив міністр фінансів Серігй Марченко під час засідання тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

У новому Митному кодексі передбачаються положення, що дозволять митним органам розслідувати правопорушення у власній сфері відповідальності.

Марченко зазначив, що це відповідає європейським стандартам, де правоохоронна функція також має бути закріплена за митницею.

Водночас міністр допускає неформальний вплив на роботу Митниці та сподівається, що зміни допоможуть зменшити його, зокрема у вигляді втручання з боку інших правоохоронних структур, "негласного контролю" та пов'язаних із цим ризиків.

10 квітня Кабінет міністрів призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Конкурс на призначення відбувався за оновленою процедурою за участі міжнародних експертів.