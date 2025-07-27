Свириденко підсумувала роботу нового уряду за перший тиждень

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що для нового уряду є чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова.

Про це написала вона в Telegram.

За її словами, протезування – одне з головних завдань у сфері соціальної політики.

"Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", – повідомила Свириденко.

Вона наголосила, що багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою. Тому Мінсоцполітики та Міністерство охорони здоров’я повинні визначити чіткий план врегулювання проблемних питань.

Крім цього, прем'єр-міністр заявила, що Україна буде масштабувати власне виробництво вибухівки.

"Разом із Мінцифри запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1. Наша мета – щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах", – зазначила Свириденко.

За її словами, уряд також дав старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу.

"Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур", – повідомила очільниця уряду.

Нагадаємо:

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела мораторій на перевірки бізнесу державними органами.

Раніше, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та обмеження перевірок податкової та митниці.

Згодом Кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу державними органами.