У Раді зробили прогноз щодо мораторія на експорт лісу

Уряд запровадив нульову квоту на експорт лісу кругляку і дров до кінця поточного року. Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради готується до розгляду законопроект про ринок лісу, але мораторій буде безперервним.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

"Уряд прийняв важливе екстрене рішення для недопущення колапсу в лісовій галузі – запровадив нульову квоту на експорт лісу кругляку і дров до кінця поточного року", – говориться у повідомленні.

1 листопада 2025 року закінчилася дія деяких положень мораторію на експорт лісу-кругляку.

"І поки у Комітеті з питань економічного розвитку готується до розгляду законопроект про ринок лісу, принципово важливим є те, щоб мораторій був безперервним", – повідомляє пресслужба ВР.

"Мораторій на ліс буде продовжений", – повідомляє заступник голови комітету Дмитро Кисилевський.

Він радить не розраховувати на інше тим, "хто мріє згадати старе і повернутись до заробляння брудних грошей на варварських вирубках Карпат і вивозі деревини за кордон".

"Україна тимчасово втратила частину лісів в окупації, ще частина замінована чи пошкоджена бойовими діями. Тож жодної мови про те, що ліс треба вивозити за кордон, бути не може", – зазначив Кисилевський.

Відновлення лісів триватиме десятиліття. І так само, як і відновлення підприємств, житла і нормально житті, ми потребуватимемо тривалого періоду на відновлення лісів, говориться у повідомленні.

Однак мораторій – не єдина задача для лісової галузі. Ринок лісу потребує вирішення системних проблем. Найголовніша – фізична доступність деревини. Абсолютно неприйнятним є те, що ДП – супер прибуткове внаслідок штучно створеного дефіциту, а виробники готової продукції простоюють через відсутність сировини, заявив він.

"Аукціони, на яких доступ до сировини мають реальні виробники, а не посередники. Вдосконалення роботи бірж, які чомусь не помічають порушення і маніпуляції на торгах деревиною. І інші великі і маленькі проблеми", – зазначає Кисилевський.

У Комітеті з питань економічного розвитку продовжується системна законодавча робота над удосконаленням відносин на ринку деревини, говориться у повідомленні.

Над формуванням плану подальших дій спільно з Урядом працюють народні депутати України: Богдан Кицак, Дмитро Наталуха, Дмитро Кисилевський, Ігор Марчук та інші. Наступні рішення попереду, зазначає пресслужба ВР..

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко вже заявила, що уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Рішення передбачає ліцензування експорту — нульову квоту до кінця року.

У вересні Кабмін запустив програму з компенсації коштів за опалення будинку дровами, яка поширюватиметься на прифронтові громади із загальним населенням у 6,6 мільйонів людей.

За підсумками біржових торгів із поставкою у четвертому кварталі філії ДП "Ліси України" продали 99% деревної продукції.

Зазначається, що середня ціна круглого лісу зросла до 6,8 тис. грн/м³ (у третьому кварталі — 5,7 тис. грн/м³, у другому — 5,4 тис. грн/м³).

Середня ціна дров промислового використання — 2,3 тис. грн/м³ (у третьому кварталі — 1,8 тис. грн/м³, у другому — 1,5 тис. грн/м³).