Ризик-орієнтовний підхід впроваджується в усіх сферах податкового контролю – ДПС

Мораторій на проведення перевірок бізнесу – це не повна заборона, а обмеження. ДПС працює над удосконаленням ризик-орієнтовного підходу до контролю і увага зосереджена на суб’єктах господарювання з високим рівнем ризику.

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

"Пріоритет для нас – наповнення державного бюджету, а тотальний податковий контроль суб’єктів господарювання не приносить відповідної ефективності і збільшення податкових надходжень. Тому витрачати ресурс служби на неефективні заходи – це не про податкову службу 2025 року", – зазначила вона.

За її словами, суттєво змінився підхід до фактичних перевірок. Завдяки цьому у серпні поточного року кількість фактичних перевірок зменшилась більше, ніж на третину – до 2,3 тисячі порівняно з липнем (3,6 тисячі).

"Для впровадження сучасного ризик-орієнтовного контролю використовуються світові практики та рекомендації міжнародних експертів. Працюємо над тим, щоб перевірки у 2026 році були заплановані на основі розроблених паспортів ризиків", – підкреслила Карнаух.

