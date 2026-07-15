У Нью-Йорку вперше в США заборонили будувати нові датацентри для ШІ на рівні штату

Нью-Йорк став першим штатом США, який заборонив будівництво нових великих центрів обробки даних на рік, ввівши мораторій.

Про це пише Reuters.

Це відбулося на тлі побоювань, що датацентри, які стимулюють бум у сфері штучного інтелекту, підвищують витрати на електроенергію, створюють навантаження на системи водопостачання та обтяжують місцеві громади.

Цей мораторій виводить Нью-Йорк на передній план дедалі активнішої загальнонаціональної дискусії щодо того, як управляти інфраструктурою, необхідною для підтримки штучного інтелекту.

"Оскільки розвиток датацентрів загрожує підвищенням рахунків за комунальні послуги, вичерпанням наших природних ресурсів та створенням невизначеності для жителів Нью-Йорка, моїм обов'язком є вжити заходів і взяти на себе керівну роль", – заявила губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул.

Вона додала, що також домагатиметься прийняття законодавства щодо скасування пільг з податку з продажу для великих центрів обробки даних.

Заборона на будівництво поширюватиметься на ті датацентри, які споживають 50 МВт або більше електроенергії.

Протягом дії мораторію Департамент охорони навколишнього середовища штату не видаватиме жодних дискреційних дозволів, які ще не вважаються завершеними.

Також у червні парламент Нью-Йорка ухвалив законопроєкт, що обмежує датацентри, що споживають понад 20 МВт електроенергії, але його ще не передано на підпис Хочул.

Загалом Нью-Йорк налічує близько 130 датацентрів, тоді як у Вірджинії їх понад 600, а в Техасі – близько 500.

Читайте також ChatGPT більше не король. OpenAI втрачає перевагу в гонці ШІ

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що OpenAI і Google надавали доступ до своїх передових моделей штучного інтелекту дочірнім структурам Alibaba, Baidu і Tencent, хоча ці китайські компанії внесені Пентагоном до списку підприємств із ймовірними зв'язками з військовими КНР.



