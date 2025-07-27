Свириденко подытожила работу нового правительства за первую неделю

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что для нового правительства есть четыре ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление.

Об этом написала она в Telegram.

По ее словам,протезирование - одна из главных задач в сфере социальной политики.

"Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Поэтому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы", - сообщила Свириденко.

Она подчеркнула, что многие люди вынуждены ждать протез или сталкиваются с некачественной помощью. Поэтому Минсоцполитики и Министерство здравоохранения должны определить четкий план урегулирования проблемных вопросов.

Кроме этого, премьер-министр заявила, что Украина будет масштабировать собственное производство взрывчатки.

"Вместе с Минцифры запустили новый грантовый конкурс в рамках Brave1. Наша цель - чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине. Системно и в нужных объемах", - отметила Свириденко.

По ее словам, правительство также дало старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса.

"Бизнес ожидает от правительства ощутимые шаги по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур", - сообщила глава правительства.

Напомним:

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами.

Ранее, премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и ограничения проверок налоговой и таможни.

Впоследствии Кабинет министров утвердил план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса государственными органами.