Свириденко подытожила работу нового правительства за первую неделю
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что для нового правительства есть четыре ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление.
Об этом написала она в Telegram.
По ее словам,протезирование - одна из главных задач в сфере социальной политики.
"Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Поэтому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы", - сообщила Свириденко.
Она подчеркнула, что многие люди вынуждены ждать протез или сталкиваются с некачественной помощью. Поэтому Минсоцполитики и Министерство здравоохранения должны определить четкий план урегулирования проблемных вопросов.
Кроме этого, премьер-министр заявила, что Украина будет масштабировать собственное производство взрывчатки.
"Вместе с Минцифры запустили новый грантовый конкурс в рамках Brave1. Наша цель - чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине. Системно и в нужных объемах", - отметила Свириденко.
По ее словам, правительство также дало старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса.
"Бизнес ожидает от правительства ощутимые шаги по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур", - сообщила глава правительства.
Напомним:
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами.
Ранее, премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и ограничения проверок налоговой и таможни.
Впоследствии Кабинет министров утвердил план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса государственными органами.