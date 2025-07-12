Садівники прогнозують зростання цін на яблука в Україні

Українцям варто очікувати зростання цін на яблука та груші нового врожаю щонайменше на 10-15% у порівнянні з попереднім сезоном.

Про це пише сайт Agrotimes, посилаючись на директора корпорації "‎Вінницясадвинпром"‎ Сергія Бойчука.

За його словами, садівники і залишилися сам на сам із труднощами, які виникли через весняні заморозки.

"‎Ми зверталися і до страхових компаній, однак, на жаль, наразі вони не готові йти нам назустріч у цьому питанні. Проте ці проблеми існують, і мовчати про них не можна"‎, – говорить він.

Для збереження садівництва в Україні потрібні спільні зусилля держави, науковців, а також фінансових інституцій. Тільки такий підхід, на думку фахівців, дозволить виробити дієві механізми підтримки, адаптації та розвитку цієї галузі сільського господарства, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше директор Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Микола Бублик розповів, що весняні заморозки вдарили по українських садах так сильно, що в окремих регіонах урожай яблук цього року може бути близьким до нуля. "Загалом по Україні, якщо буде 50-60% урожаю яблук від торішнього, – це буде добре", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня. Від весняних заморозків було втрачено близько 45-55% врожаю черешні. Щодо вишні, то збитки оцінюються в 35-50%.

Українські садівники заявляли про ризик банкрутств через знищений заморозками урожай. Дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів.