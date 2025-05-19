Чи перекриє імпорт неврожай черешні та вишні в Україні – прогноз аналітиків

Квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня.

Такі прогнози роблять фахівці аналітичної платформи EastFruit.

За їх оцінками, від весняних заморозків було втрачено близько 45-55% врожаю черешні. Щодо вишні, то збитки оцінюються в 35-50%.

"Наприкінці квітня 2025 року Україну накрила третя хвиля весняних заморозків, що спричинило значні втрати у садівництві. Найбільше постраждали абрикоси, а ось вишня та черешня постраждали меншою мірою", – говориться у статті..

Насамперед постраждала черешня у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати врожаю черешні були навіть вищими, але тут площі черешні менші, зазначають аналітики. Збитки по урожаю вишні були вищими в північних регіонах.

"Вишня в Україні йде в основному на заморозку для експорту та на переробку. І ця позиція, мабуть, стане досить дорогою, особливо на тлі очікуваних високих цін на малину в літній період", – зазначають вони.

"Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій", – говориться у статті.

При цьому й інші країни Європи зазнали збитків, як і Україна. Так, Угорщина зіткнулася з одними із найсерйозніших втрат у садівництві за останні десятиліття. Близько 90% фруктових господарств постраждали від заморозків у квітні та на початку травня 2025 року. У Польщі весняні заморозки призвели до значних втрат у врожаї вишні та черешні. У деяких регіонах втрати становили до 80%.

Туреччина – один з основних постачальників фруктів на український ринок – також втратила від заморозків 50–70% врожаю черешні, зазначають аналітики.

"Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай. Споживачам регіону доведеться змиритися з різким зниженням споживання черешні у 2025 році. Ця ягода, на жаль, буде не по кишені багатьом споживачам", – резюмують аналітики EastFruit.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українські садівники можуть збанкрутувати через знищений заморозками урожай.

Голова асоціації "Укрсадпрому" Тарас Минко зазначив, що дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів.

"Урожай кісточкових культур на Закарпатті та Буковині вибитий на 100%, а саме там спеціалізуються на ранніх сортах. На півдні такі втрати досягають 60%", — розповів він.

Раніше повідомлялося, що похолодання в квітні негативно вплине, перш за все, на плодові (абрикоси, ранні сорти вишні, сливи, персик) та на овочеві (наприклад, картопля), які вже почали висаджувати на півдні. Дуже теплий березень спровокував активізацію цвітіння плодових.