В окремих регіонах урожай яблук може бути майже нульовим

Весняні заморозки вдарили по українських садах так сильно, що в окремих регіонах урожай яблук цього року може бути близьким до нуля.

Про це розповів директор Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Микола Бублик, пише РБК-Україна.

Весняні заморозки знищили цвіт ще на початку сезону, але були й пізніші заморозки, які вдарили по вже зав’язаних плодах. До цього додалося посушливе літо 2024 року, коли формувались плодові бруньки на цей сезон.

За словами Бублика, картина із майбутнім врожаєм строката: від нуля до половини торішніх показників. Навіть в межах одного господарства ситуація може відрізнятися кардинально.

"Частина сортів просто не цвіли цього року. Не через заморозки, а тому, що не заклали плодові бруньки через посуху торік. На значній частині територій врожаю не буде або він буде дуже маленький. Наприклад, на Черкащині ситуація критична - фактично 99% врожаю загинуло", – пояснив науковець.

На Сумщині та Чернігівщині пошкодження досягають 80-90%, подекуди - і 100%. Врожай тут буде хіба що символічний. На Харківщині ситуація ще гірша: другий рік поспіль регіон майже повністю без яблук. У південних областях немає достатніх спостережень, але ситуація там не набагато краща.

"Загалом по Україні, якщо буде 50-60% урожаю яблук від торішнього, - це буде добре. Але про остаточні показники ще говорити зарано, оскільки урожай ще може побити град або знищити шкідники", – зауважив Бублик.

Через низький урожай вартість яблук зросте, але наскільки саме це також залежатиме від імпорту плодів і врожайності за кордоном.

"Ціна точно буде високою. Наскільки - залежатиме від того, коли і як реалізовуватимуть продукцію. Але дешевих яблук точно не буде", – попереджає фахівець.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що відпускні ціни на яблука в Україні в середньому в два рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Запаси торішніх яблук стрімко зменшуються, а надходження фруктів нового врожаю очікується не раніше, ніж через кілька тижнів.

У січні цього року українські господарства пропонували до продажу яблука за ціною 25-32 грн/кг, що є було найвищим показником за останні вісім років. Яблука надходили у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж за аналогічний період торік.

Раніше повідомлялося, що квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня. Від весняних заморозків було втрачено близько 45-55% врожаю черешні. Щодо вишні, то збитки оцінюються в 35-50%.

Також повідомлялося, що українські садівники можуть збанкрутувати через знищений заморозками урожай. Дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів.