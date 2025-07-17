Яблоки нового урожая почти втрое дороже, чем год назад

Закупочные цены на яблоки нового урожая - в пределах 60-70 гривен за килограмм, что в среднем в 2,9 раза дороже, чем в начале прошлого сезона.

Об этом сообщает мониторинговый проект EastFruit.

Сезон яблок нового урожая стартовал в Украине на этой неделе, украинские садоводы начали уборку урожая яблок ранних сортов фактически в те же сроки, что и в прошлом сезоне, отмечают аналитики проекта.

"По словам ключевых игроков рынка, начало сезона поставок местного яблока сразу же негативно повлияло на продажу импортных фруктов, однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на свою продукцию", - говорится в сообщении.

Свое решение продавцы аргументируют тем, что основное предложение на украинском рынке яблок пока по-прежнему составляет импортная продукция. При этом спрос на них удерживается на низком уровне, поскольку покупатели чаще всего отдают предпочтение сезонным фруктам и ягодам.

По данным EastFruit, более массово выйти на рынок украинские производители яблок планируют уже со следующей недели. Садоводы обещают, что цены на яблоки будут снижаться по мере увеличения предложения местного яблока на рынке, одновременно могут подешеветь и импортные яблоки.

Напомним:

Ранее сообщалось, что украинцам стоит ожидать роста цен на яблоки и груши нового урожая минимум на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном.

Весенние заморозки ударили по украинским садам так сильно, что в отдельных регионах урожай яблок в этом году может быть близким к нулю. "В целом по Украине, если будет 50-60% урожая яблок от прошлогоднего, - это будет хорошо", - сказал он.

Апрельские заморозки нанесли существенный ущерб садам в Украине, что может спровоцировать недостаток таких популярных фруктов, как вишня и черешня. От весенних заморозков было потеряно около 45-55% урожая черешни. Что касается вишни, то убытки оцениваются в 35-50%.

Украинские садоводы заявляли о риске банкротств из-за уничтоженного заморозками урожая. Две мощные волны заморозков оставили без урожая большинство владельцев черешневых, вишневых, абрикосовых и персиковых садов.