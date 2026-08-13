Україна збільшила експорт і скоротила імпорт яблук

Україна у сезоні 2025/26 значно наростила експортні поставки яблук і очікується, що цього сезону врожай яблук в Україні суттєво збільшиться.

Про це пише EastFruit

У період із липня 2025 року по квітень 2026-го компанії експортували понад 22 тисяч тонн яблук.Імпорт яблук в Україну при цьому скоротився приблизно до 5,5 тис. тонн.

У сезоні 2024/25 Україна експортувала близько 16,8 тис. тонн, тоді як імпорт становив 18,2 тис. тонн, порівняв журнал "Садівництво по-українськи",

Таким чином, минулий сезон завершився з від'ємним торговельним балансом.

Зростання експорту насамперед пов'язане зі збільшенням урожаю яблук, який дав змогу забезпечити потреби внутрішнього ринку та водночас збільшити обсяги поставок за кордон.

Основні напрямки експорту українських яблук залишаються практично незмінними. Серед ключових покупців — Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Узбекистан, Туреччина та Швеція.

У 2026 році, за попередніми оцінками, врожай яблук в Україні суттєво збільшиться. Є багато інших факторів, що будуть тиснути на ціни, таких, наприклад, як стрімке збільшення витрат на експорт морем і зростання врожаю яблука в Молдові і Туреччині.

Експерти EastFruit прогнозують, що частину надлишкової пропозиції можуть поглинути Центральна Азія і Кавказ. В Грузії, Казахстані та Узбекистані очікується відчутне зниження врожаю яблука.

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