Гранти для садівників: Мінекономіки починає прийом заяв

Другого лютого розпочинається прийом заяв на отримання гранту для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Мінекономіки відновлює надання безповоротної державної допомоги у формі грантів, яка реалізується в межах бюджетної програми "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", – говориться у повідомленні.

2 лютого 2026 року розпочинається прийом заяв на отримання гранту для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та для створення або розвитку тепличного господарства.

Заява формується за допомогою порталу "Дія".

Грант на сад надається для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику площею від 1 до 25 гектарів.

Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує 10 мільйонів гривень та cтановить не більше 400 тисяч гривень на гектар.

Грант на теплицю надається на будівництво модульної теплиці площею не менше 0,4 гектара та не більше 2,4 гектара, з урахуванням максимального розміру гранту. Від 0,4 до 0,6 гектара – 2 млн. гривень, від 0,8 до 1,2 гектара – 3,5 млн. гривень, від 1,6 до 2,4 гектара - 7 млн. гривень.

Суб'єкти господарювання, які претендують на отримання гранту, мають бути зареєстровані в інформаційно-комунікаційній системі "Державний аграрний реєстр".

Реалізацію проекту отримувач повинен здійснювати на землях, право власності та/або користування на які підтверджено належними правовстановлюючими документами на строк не менше семи років на дату подання заяви, зазначили у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що на порталі "Дія" відновили можливість отримання грантів на власну справу, садівництво та тепличне господарство. Щоб отримати грант на сад, також слід подати заяву через портал, додавши проєкт висадки насаджень із відповідною документацією.

