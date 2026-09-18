Ціни на моркву та цибулю знижуються: яка причина

Уже півтора місяця виробники поступово знижують ціни на моркву цьогорічного врожаю: в основних регіонах виробництва її пропонують по 9-15 грн/кг.

Про це свідчать дані регулярного цінового моніторингу проєкту EastFruit.

"Наразі торговельно-закупівельна активність на ринку цих коренеплодів в Україні залишається низькою, оскільки фермерам необхідно реалізувати досить великі обсяги продукції середніх сортів, яка не підлягає тривалому зберіганню", – пояснюють аналітики.

Виробники поступово знижують ціни на моркву врожаю 2026 року. За їх словами, роздрібні мережі та оптові компанії відмовляються від закупівлі великих партій моркви, посилаючись на низькі темпи збуту в роздрібній торгівлі.

У таких умовах фермери, прагнучи прискорити реалізацію продукції, змушені постійно знижувати відпускні ціни на моркву.

Так, лише за останній тиждень морква в українських господарствах подешевшала в середньому на 10%, і сьогодні в основних регіонах виробництва цей коренеплід пропонується до продажу по 9-15 грн/кг.

Зниження цін на моркву галузеві експерти пов'язують зі стрімким зростанням пропозиції цієї продукції на ринку. Додатковим фактором, що чинить тиск на ціни, залишається доволі стриманий попит у цьому сегменті.

Незважаючи на зниження цін на моркву, сьогодні ця продукція на ринку України коштує в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому ключові учасники ринку не виключають можливості подальшого здешевлення, якщо попит на моркву залишатиметься на нинішньому рівні.

Поточного тижня на українському ринку також спостерігалося зниження відпускних цін на ріпчасту цибулю, повідомляють аналітики проєкту.

Основною причиною низхідного цінового тренду, за словами виробників, став початок збирання пізніх сортів, що призвело до суттєвого збільшення пропозиції даної продукції на ринку.

Ціни на цибулю на українському ринку вже знизилися до 12-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Ріпчаста цибуля в Україні все ж коштує в середньому на 35% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому багато учасників ринку відзначають суттєве скорочення врожаю якісної цибулі в поточному сезоні через несприятливі погодні умови

Нагадаємо:

У травні морква дорожчала: повідомлялося, що українські фермери реалізовують торішню моркву в діапазоні 13–20 грн/кг, що в середньому на 34% вище, ніж тижнем раніше.