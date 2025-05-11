Приморозки вбили урожай садівників – "Укрсадпром"

Українські садівники можуть збанкрутувати через знищений заморозками урожай.

Про це з посиланням на асоціацію "Укрсадпром" пише EastFruit.

Голова "Укрсадпрому" Тарас Минко зазначив, що дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів.

"Урожай кісточкових культур на Закарпатті та Буковині вибитий на 100%, а саме там спеціалізуються на ранніх сортах. На півдні такі втрати досягають 60%", — розповів він.

Тому садівники нині шукають варіанти, як уникнути банкрутства. Адже значна кількість із них використовувала позики, інші способи залучення зовнішніх інвестицій для закладання садів. Певна частина аграріїв узяла гранти на сади, умовою яких є забезпечення робочих місць і виплата податків.

Асоціація попросила Міністерство аграрної політики та продовольства України розробити варіанти розв’язання проблем садівників, які можуть збанкрутувати.

Йдеться про державну підтримку для розстрочки виплат за кредитами та коригування до грантових умов. "Адже навіть після приморозків сади потребують поточних витрат для того, щоб наступного року був шанс на урожай", — зазначив Минко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що похолодання в квітні негативно вплине, перш за все, на плодові (абрикоси, ранні сорти вишні, сливи, персик) та на овочеві (наприклад, картопля), які вже почали висаджувати на півдні.

Про це розповіла в коментарі ЕП начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

За її словами, дуже теплий березень спровокував активізацію цвітіння плодових.

"В південній Україні ці дерева вже не лише цвіли, а на них навіть утворювались зав’язі. Ці культури не витримують такої інтенсивності заморозків. Тому на Півдні врожай плодових буде мінімальним. На решті територій не можна сказати, що зовсім не буде врожаю, але він однозначно зменшиться", – сказала вона.

Також повідомлялося, що в Україні 2024 року смертність бджіл на контрольованій території становила 20-25%, це значно вище за довоєнні показники.

Висока смертність пояснюється несприятливими погодними умовами навесні та влітку, які призвели до скорочення площ медоносних рослин.