Ввезення авто під виглядом "гуманітарки": у ДМС розповіли про масштаби схеми

Митники та правоохоронці викрили незаконне ввезення автівок під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: у межах цієї схеми на територію України було ввезено 4 705 транспортних засобів.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"За результатами спільних заходів Державної митної служби України з правоохоронними органами викрито злочинну схему незаконного ввезення та продажу транспортних засобів, що переміщувалися через митний кордон України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України", – говориться у повідомленні.

Фігуранти організували ввезення автомобілів із поданням до митних органів документів, які містили неправдиві відомості щодо кінцевого призначення транспортних засобів.

У межах викриття протиправної діяльності Державна митна служба України спільно з СБУ задокументували 18 фактів продажу фігурантами автомобілів.

Загалом у межах схеми на територію України було ввезено 4 705 транспортних засобів.

Зловмисники ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги через благодійні та громадські організації, а надалі продавали їх через інтернет-платформи та месенджери стороннім особам.

Так, під час чергового продажу було припинено реалізацію трьох транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.

У результаті проведення подальших санкціонованих обшуків, серед іншого, було виявлено митні декларації, товарно-транспортні накладні та акти приймання-передачі гуманітарної допомоги.

Наразі порушникам повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Оперативний супровід у справі здійснювали співробітники Державної митної служби України спільно зі Службою безпеки України та Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці викрили тіньову схему на 44 мільйона гривень: допомогу для постраждалих від війни учасники угруповання продавали на ринку у Одесі.

Раніше Державна митна служба повідомила про викриття кількох угруповань, що вивозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику компанії, який привласнив два мільйона гривень благодійного фонду на будівництві п'яти модульних будинків в Ірпені.

У місті Буча на Київщині правоохоронці викрили шахрайств: 66 осіб, у тому числі ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, втратили кошти, інвестувавши у житло.