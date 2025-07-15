Митники виявили схему із ввезенням авто під виглядом "гуманітарки"

Державна митна служба повідомила про викриття кількох угруповань, що вивозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

Впродовж січня–липня 2025 року митники викрили кілька організованих угруповань, що діяли під прикриттям благодійних організацій для ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги, що дозволяє не сплачувати митні платежі.

У подальшому ці автомобілі продавали на території України. Такою схемою за 2025 рік було ввезено декілька тисяч авто.

"Пропуск авто через кордон був абсолютно законним, адже гуманітарною допомогою товари визнаються за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення уповноваженими державними органами.

У зловмисників були належним чином оформлені документи, тож "гуманітарні" транспортні засоби безперешкодно пройшли митне оформлення", – йдеться у повідомленні.

Після ретельної перевірки, виявилось, що благодійники є фіктивними, а фонди які вони ніби то представляють очолюють люди з криміналітету, тимчасово окупованих територій, ті, які взагалі не чули про свою благодійну діяльність або навіть мертві люди.

Як зазначають у Держмитслужбі, загалом з початку дії воєнного стану митні органи направили 977 повідомлень про виявлені діяння з ознаками злочину, а також склали 1426 протоколів про порушення митних правил, пов’язаних із товарами, що декларувалися як гуманітарна допомога.