Два мільйона гривень на житлі у Ірпені: правоохоронці викрили шахрая

У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику компанії, який привласнив два мільйона гривень благодійного фонду на будівництві п'яти модульних будинків в Ірпені.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру керівнику приватного товариства, який заволодів грошима благодійного фонду", – говориться у повідомленні.

Як встановило слідство, у березні 2023 року благодійна організація уклала договір зі столичним товариством про виготовлення п'яти модульних будинків. Вони мали стати прихистком для мешканців Ірпеня, чиє житло пошкодили російські військові.

За ці роботи компанії заплатили понад два мільйона гривень. Половину з цієї суми підозрюваний перерахував з рахунку товариства на свій рахунок та вивів у готівку.

"З п'яти будинків встановили лише два, однак і вони не були повністю придатними для проживання, тож замовник додатково наймав інших будівельників", – розповіли у прокуратурі.

Дії керівника товариства кваліфіковано як заволодіння грошима в особливо великому розмірі та легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Національної поліції, а оперативне супроводження – співробітниками Служби безпеки України.

Прокуратура додає, що благодійний фонд повідомив, що той самий підприємець в такий самий спосіб ошукав ще й інший благодійний фонд. У 2023 році він взяв чотири мільйона на будівництво модульних будинків у селищі Мощун на Київщині.

