Митниця фіксує скорочення середнього часу оформлення

За останні роки Держмитслужба фіксує тенденцію до скорочення часу митного оформлення в усіх основних митних режимах.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"Швидкість митного оформлення є одним із ключових показників, за яким оцінюється ефективність роботи митниці", – зазначено у повідомленні.

Так, за даними бази митного оформлення, впродовж 2024-2025 років у режимі імпорту - показник зменшився з 93 до 83 хв. (на 11%), в експорті – з 66 до 48 хв. (на 27%), у транзиті – з 41 до 31 хв. (на 24%).

Ця динаміка є індикатором підвищення операційної ефективності та результативності впроваджених змін, зазначає Держмитслужба.

Водночас Держмитслужба запевняє, що забезпечує контроль за дотриманням встановленого нормативу – до 4 годин на завершення митного оформлення відповідно до положень Митного кодексу України.

Дані системно моніторяться та перевіряються, а у разі відхилень проводиться додатковий аналіз і вживаються заходи для усунення порушень.

"Скорочення часу оформлення у поєднанні з посиленням контролю за дотриманням установлених нормативів сприяє зменшенню навантаження на бізнес та прискоренню міжнародної торгівлі товарами", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Раніше в Україну доставили перші сканувальні системи для огляду залізничних вагонів і контейнерів.