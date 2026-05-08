За чотири місяці товарообіг України склав 46,1 мільярда доларів

За чотири місяці 2026 року товарообіг України склав 46,1 мільярда доларів: протягом січня-березня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму 32,2 мільярда, а експортували – на 13,9 мільярда.

Про це повідомляє Державна митна служба.

При цьому оподаткований імпорт склав 22,3 мільярда доларів, що становить 69% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на кілограм оподаткованого імпорту у січні-квітні 2026 року склало 0,55 дол/кг.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай ($8,7 млрд), Польща ($3,1 млрд), Туреччина ($2,2 млрд).

Експортували з України найбільше до Польщі – на $1,5 млрд, Туреччини – на $1,2 млрд, Італії – на $857 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2026 року товарів 72% склали такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $13,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 74,3 млрд грн, що складає 26% надходжень митних платежів.

Паливно-енергетичні – $5,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 103,5 млрд грн, що складає 36% надходжень митних платежів.

Продукція хімічної промисловості – $4,6 млрд, до бюджету сплачено 38,4 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари ($8,5 млрд), метали та вироби з них ($1,3 млрд), машини, устаткування та транспорт ($1,2 млрд).

У січні-квітні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 585,9 млн грн.

Протягом січня-лютого 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $14,8 млрд, а експортували – на $6,5 млрд.

Протягом 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $84,8 млрд, а експортували – на $40,3 млрд.

Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували – на $3,2 млрд.