Митниця фіксує зниження частки контрабандних сигарет на ринку

Рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні у лютому 2026 склав 17,6% проти 17,8% у жовтні минулого року.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Вона посилається на результати свіжого дослідження компанії Kantar Україна "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами".

"При цьому відбулося зниження частки контрабандної продукції до 0,9% проти 1,1% у попередньому досліджуваному періоді", – говориться у повідомленні.

Протягом трьох місяців 2026 року митними органами при спробах незаконного переміщення через кордон фактично вилучено 411 тис. шт. сигарет, вартість яких складає 3,7 млн грн, зазначають у ДМСУ.

Нагадаємо:

Раніше Державна митна служба вже повідомляла про зниження частки контрабанди на нелегальному ринку тютюнових виробів в Україні.

Раніше повідомлялося, що обсяг нелегального ринку сигарет в Україні після року зменшення знову почав зростати. Його частка (йдеться про підробки, Duty Free, контрабанду) збільшилася до 14,1% в лютому 2025 року після 12,6% в жовтні 2024 року.

Потім у жовтні 2025 року частка нелегальної тютюнової продукції сягнула 17,8% — переважно через різке збільшення контрафакту з підробленими акцизними марками.

В Україні викрили масштабну схему незаконного виробництва та продажу рідин для електронних сигарет, яка діяла з 2023 року.

Голова БЕБ Олександр Цивінський повідомляв, що Бюро економічної безпеки викрило наймасштабнішу підпільну тютюнову фабрику за весь час своєї роботи, маючи на увазі фабрику у Чернівцях.