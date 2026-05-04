Розкрадання гуманітарки: поліція викрила тіньову схему на 44 мільйона гривень

Правоохоронці викрили тіньову схему на 44 мільйона гривень: допомогу для постраждалих від війни учасники угруповання продавали на ринку у Одесі.

Про це інформує Національна поліція України, а також Державна митна служба України.

"До діяльності були залучені керівники кількох благодійних фондів та інші учасники, які виконували різні ролі – менеджери зі збуту, водії контрабандних вантажів, фінансисти", – розповіли у поліції.

За даними слідства, допомогу для постраждалих від війни учасники угруповання продавали на ринку "Сьомий кілометр" у Одесі.

У митних деклараціях цей вантаж оформлювався як гуманітарна допомога для переселенців і людей, які постраждали від війни.

Після перетину кордону гуманітарка фактично ставала комерційним товаром — замість безкоштовної передачі її розподіляли по торгівельних точках і продавали за готівку.

Організатором схеми, за даними правоохоронців, є колишній працівник митниці, який використав свої знання та зв'язки для її побудови, повідомляє поліція.

До протиправної діяльності він залучив десятки осіб – від водіїв до фіктивних керівників благодійних фондів.

Загалом за такою схемою було ввезено близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень. Увесь цей ресурс, призначений для допомоги людям, фактично монетизували.

Державна митна служба зазначає, що учасники схеми використовували дві підконтрольні благодійні організації, на адресу яких з Туреччини ввозились партії товарів народного споживання, переважно одяг та трикотажні вироби.

З жовтня 2025 року було задокументовано 11 фактів ввезення гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн, які були реалізовані у комерційних цілях.

Правоохоронці провели понад 70 обшуків у Одесі та області., у фігурантів вилучили товар, техніку, документи та інші докази незаконної діяльності.

Трьох учасників злочинної групи затримано, їм повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нині членам злочинної групи повідомлено підозру. Тепер їм може загрожувати до семи років позбавлення волі, зазначають у поліції.

