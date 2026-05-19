Правоохоронці викрили "шахрая-металурга", який ошукав іноземні компанії

У Кривому Розі правоохоронці викрили шахрая, який за допомогою фіктивної зарубіжної компанії-посередника з торгівлі металургійною продукцією ошукав іноземні компанії майже на сім мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу. Він організував схему заволодіння коштами іноземних підприємств під виглядом представника "відомої металургійної компанії міста".

За даними слідства, зловмисник разом зі спільниками у Польщі створив фіктивну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією. Учасники схеми підробляли договори та сертифікати якості, а також імітували наявність виробництва і персоналу.

Для реалізації оборудки відкрили іноземні рахунки та шукали клієнтів серед закордонних компаній.

У 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними контракти на постачання продукції (арматури) та перерахували 180 тис. доларів США і 90 тис. євро – загалом майже сім мільйонів гривень.

Отримані кошти виводили через рахунки у Об'єднаних Арабських Еміратах та розподіляли між учасниками схеми.

Організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,3 млн грн. Також вирішується питання щодо інших учасників схеми.

