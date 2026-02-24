Внаслідок ворожих ударів є знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Внаслідок ворожих ударів по енергооб'єктах та обстрілів мереж вздовж лінії фронту – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це інформує НАК "Укренерго".

"Ворог продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих ударів по енергооб'єктах та обстрілів мереж вздовж лінії фронту – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях", – говориться у повідомленні.

У компанії зазначили, що скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

Через наслідки попередніх масованих російських атак – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Час і тривалість знеструмлень за тією чи іншою адресою "Укренерго" радить дізнаватись на офіційних сторінках обленерго регіонів.

"Укренерго" також зазначає, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.Станом на 9:30, його рівень був на 2,6% вищим, ніж в цей час попереднього дня – 23 лютого. Причина – зменшення обсягу вимушених обмежень у більшості регіонів України.

Нагадаємо:

За чотири роки повномасштабної війни Росія 5796 разів атакувала енергосистему України.

Раніше повідомлялося, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд. При цьому $71 млрд (майже 80% від загальної суми) необхідні для відновлення та модернізації генераційних потужностей.

Раніше повідомлялося, що Словаччина з 23 лютого припиняє аварійні постачання електроенергії в Україну. Про це заявив прем'єрміністр Словаччини Роберт Фіцо.

Припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України, заявили в "Укренерго".