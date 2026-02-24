За чотири роки Росія 5796 разів атакувала енергосистему України – Шмигаль

За чотири роки повномасштабної війни Росія 5796 разів атакувала енергосистему України.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шминаль.

"5796 атак здійснив ворог проти нашої енергосистеми. І після кожного обстрілу енергетики виходили на зміну, щоби якнайшвидше все відремонтувати та повернути світло й тепло українським родинам. Попри морози та обстріли", – написав він у Телеграм.

"На жаль, 247 енергетиків загинули під час виконання службових обов'язків. Вони боролися за світло", – розповів Шмигаль.

Він зазначив, що для того, щоб зламати українців, росія розпочала свій терор проти мирного населення. Енергетика стала однією з цілей ще від початку вторгнення.

За словами міністра, "ворог планував занурити нас у темряву та холод, але недооцінив професіоналізм українських енергетиків".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд. При цьому $71 млрд (майже 80% від загальної суми) необхідні для відновлення та модернізації генераційних потужностей.