"Укренерго" фіксує знеструмлення у п’яти областях

Внаслідок обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях, а на Івано-Франківщині негода знеструмила сім населених пунктів.

Про це інформує "Укренерго".

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – говориться у повідомленні.

На Одещині оператором системи розподілу застосовані мережеві обмеження. Графіки відключень при цьому не діють. Вимушені знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго.

Крім того, негода знеструмила сім населених пунктів на Івано-Франківщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

Станом на 09:30, його рівень був на 5,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – хмарна погода та дощ у західних областях України.

Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі, зазначає "Укренерго"

Вчора, 7 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 6 травня.

"Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", – говориться у повідомленні.

Станом на ранок 7 травня частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишалася без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.