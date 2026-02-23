Фіцо заборонив постачати електроенергію в Україну

Словаччина з 23 лютого припиняє аварійні постачання електроенергії в Україну.

Про це заявив прем'єрміністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу у стабілізації української енергомережі, такої допомоги вона не отримає", – повідомив він у Facebook.

"Це перший взаємний крок, на який словацький уряд має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов'язань", – заявив Фіцо.

"Якщо українська сторона продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини, словацький уряд перегляне також свої дотеперішні конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи", – заявив також Фіцо.

Йдеться про відновлені постачання нафти в Словаччину через гілку нафтопроводу "Дружба" після російського удару по Бродах 27 січня 2026 року.

Фіцо заявляв, що президент України Володимир Зеленський припинив потік газу до Словаччини, "завдавши збитків у розмірі 500 мільйонів євро на рік".

Повідомляється, що лише за січень 2026 року таких аварійних поставок було потрібно для стабілізації української енергетичної мережі вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

Нагадаємо:

Раніше Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо погрожував зупинити аварійне постачання електроенергії, якщо Україна не відновить поставки нафти в Словаччину.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Також повідомлялося, що Угорщина розглядає можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".